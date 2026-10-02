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Ясни са помощниците на Атанас Рибарски за двата мача, в които ще бъде временен селекционер на България

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Националният отбор на България по футбол пътува днес за Рейкявик, където утре от 19:00 часа българско време ще излезе срещу домакините от Исландия.

васил божиков спечели трета титла словакия
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Васил Божиков, Данаил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на новия временен национален селекционер на България по футбол Атанас Рибарски. И четиримата заминаха за Рейкявик като част от групата за предстоящите два мача в група С/4 на Лигата на нациите.

Божиков е футболният асистент. Данаил Иванов, който е кадър на Левски, ще отговаря за кондиционната подготовка. Пламен Петров ще работи с вратарите, а Антонио Петков е видеоанализаторът. Всички те са работили достатъчно дълго време с Рибарски и явно са заслужили доверието му, за да бъдат поканени и в първия отбор.

Безспорно най-известното име от асистентите е това на Божиков, който е бивш национал на България с 38 мача и 2 гола, носил е и капитанската лента. Върхът в кариерата му са петте години в словашкия шампион Слован Братислава, където печели четири шампионски титли и три купи на страната. В Словакия също носи капитанската лента. До момента на повикването си при мъжете Божиков работеше в юношеските национални отбори.

Националният отбор на България по футбол пътува днес за Рейкявик, където утре от 19:00 часа българско време ще излезе срещу домакините от Исландия. На 6 октомври е четвъртата среща - отново гостуване в Люксембург, което ще бъде мач номер 2 за Рибарски и щаба му, както и четвърта среща в група С/4 на Лигата на нациите.

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#Национален отбор на България по футбол мъже #Данаил Иванов #Васил Божиков

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