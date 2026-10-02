Локомотив Пд надигра Арда (Кърджали) в контролна среща

Локомотив (Пловдив) победи Арда (Кърджали) 2:0 в контролна футболна среща, играна на помощния терен на "Лаута". Головете в спаринга, който бе закрит, бяха дело на Юлиан Илиев и Антон Фасе.

Двубоят започва равностойно. В 29-ата минута Локомотив откри резултата, когато центриране на Райън Ляйтън бе засечено от Юлиан Илиев за 1:0. До края на първата част "черно-белите" имаха още шансове за гол, открили се пред Ляйтън, Далил Али, Бурнан и Илиев.

В началото на втората част Арда пробва да застраши вратата на Локомотив чрез Атанас Кабов и Антонио Вутов, но Петър Зовко бе на мястото си и спаси. "Черно-белите" имаха шанс за втори гол в 52-ата минута чрез Илиев, а малко след това и Бурбан стреля опасно. В 62-рата минута Антон Фасе се разписа за 2:0. До края на срещата удар на Георги Николов бе блокиран от Боян Милосавлиевич.