ЦСКА представя Маркус Гиздол на обновения стадион "Българска армия"

ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник (5 октомври), съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион "Българска армия".

Това ще е първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина.

"ЦСКА има удоволствието да покани представителите на медиите на официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на представителния отбор на клуба.

Събитието ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 15:00 ч. в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“. На пресконференцията ще бъдат допускани само представители на медиите с валидни журналистически карти", информираха от клуба.