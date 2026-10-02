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ЦСКА представя Маркус Гиздол на обновения стадион "Българска армия"

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Спорт
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Това ще е първото официално събитие на реконструираното съоръжение.

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ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник (5 октомври), съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион "Българска армия".

Това ще е първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина.

"ЦСКА има удоволствието да покани представителите на медиите на официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на представителния отбор на клуба.

Събитието ще се състои на 5 октомври (понеделник) от 15:00 ч. в новата зала за пресконференции на стадион „Българска армия“. На пресконференцията ще бъдат допускани само представители на медиите с валидни журналистически карти", информираха от клуба.

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#ПФК ЦСКА #Маркус Гиздол #Стадион "Българска армия"

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