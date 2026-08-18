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Мусиала колабира във втори мач на Байерн

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Германският национал се строполи на земята, но по-късно успя да се изправи и напусна терена с медицинска помощ.

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Снимка: БГНЕС
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Една от големите звезди на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелски мач срещу Хайденхайм (4:2). Германският национал отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успя да се изправи и напусна терена с медицинска помощ.

Това е вторият подобен инцидент за 23-годишния играч за една седмица. На 15 август Мусиала се срина поради жега по време на проверката срещу РБ Лайпциг (3:1).

Самият футболист побърза да успокои всички и написа в социалните мрежи, че е добре.

„Разбирам, че много от вас се притесняват. Днес искам да ви отнема тази тревога и да ви обясня нещо. При мен бяха установени временни, краткотрайни, но добре лечими абсанси, които се дължат на неврологична дисфункция. Знам, че на пръв поглед тези моменти изглеждат страшни, но за мен в момента те са част от ежедневието ми. По този въпрос съм в най-добрите медицински ръце и съм много оптимистично настроен. Най-важното първо – добре съм! Особено благодарен съм за вашите съобщения и подкрепата ви“, написа Мусиала.

#ФК Байерн Мюнхен #Джамал Мусиала

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