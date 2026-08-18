Мусиала колабира във втори мач на Байерн

Една от големите звезди на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелски мач срещу Хайденхайм (4:2). Германският национал отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успя да се изправи и напусна терена с медицинска помощ.

Това е вторият подобен инцидент за 23-годишния играч за една седмица. На 15 август Мусиала се срина поради жега по време на проверката срещу РБ Лайпциг (3:1).

Самият футболист побърза да успокои всички и написа в социалните мрежи, че е добре.