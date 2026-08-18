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Серхио Бускетс стана треньор в Барселона

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Спорт
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Испанецът игра при каталунците от 2006 до 2023 година

серхио бускетс въпрос домакинството манчестър юнайтед лига европа
Снимка: БГНЕС
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Бившият полузащитник на Барселона Серхио Бускетс се завръща в клуба. Той ще бъде част от треньорския щаб на втория отбор на каталунците.

38-годишният испанец ще бъде асистент на Жулиано Белети в Барселона Атлетик. 50-годишният бразилски специалист е начело на тима от 2025 година.

Бускетс прекрати професионалната си кариера през 2025 г. Испанският халф бе част от първия състав на Барселона от 2006 до 2023 година. С каталунския гранд той спечели девет титли на Испания, три пъти Шампионската лига, три Суперкупи на Европа и три световни клубни титли.

Към богатата си колекция от трофеи Бускетс добави и седем Купи на Испания, както и седем Суперкупи на страната.

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През 2023 г. той напусна Барселона и премина в Интер Маями, където се събра отново с бившите си съотборници Лионел Меси и Жорди Алба. Именно в американския клуб Бускетс сложи край на кариерата си като футболист.

Сега бившият испански национал започва нов етап, като ще трупа опит от треньорската скамейка и ще работи с младите футболисти на Барселона Атлетик.

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#Серхио Бускетс # Барселона

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