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Васил Петров: Всички много ни е яд за загубата

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Спорт
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Наставникът на Спартак отдаде заслуженото на Локомотив София.

васил петров можеше вземем повече точки
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Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров не скри разочарованието си от загубата от Локомотив София с 0:1 в среща от Първа лига.

„Така е във футбола - когато не вкараш, ще ти вкарат. Яд ме е, момчетата ги е яд, всички от щаба ни е яд. Смятам, че имахме повечето моменти за победа. Ние малко литнахме в облаците. Едва ли не, че те са имали мач, уморени са и ние сме по-свежи. Очаквахме едва ли не лесна победа. Аз смятам, че Локомотив са много силен отбор. Влезнахме всички респектирани. Със сигурност не сме ги подценили. Разбира се, че вярвахме, че най-вероятно ще вземем мача, но така се случва във футбола“, коментира Петров.

„След гола по-скоро не съм доволен от реакцията. Преди гола, даже да не кажа до около 52-ра минута, когато Ахмед Ахмедов пропусна 100-процентовото положение, дотогава съм изключително доволен. Контролирахме темпото. Ние бяхме отборът, който играеше с хубави идеи в атака, създавахме хубави неща и може би тези пропуски ни пречупиха. Обезверихме се, допуснахме и гол и след това ни се накъса играта. Опитахме да променим някои неща. Вкарахме втори нападател, офанзивни футболисти, но след гола те дадоха всичко от себе си момчетата, но за някаква по-сериозна реакция не мисля“, завърши треньорът на варненци.

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