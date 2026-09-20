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ЦСКА се оплака от терена и условията на стадион "Христо Бонев"

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Спорт
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Столичани не са очаровани от тревното покритие.

Локомотив Пловдив ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА изрази недоволството си от тревното покритие на стадион "Христо Бонев". Преди срещата под тепетата "червените" публикуваха снимки и видео от терена.

"Това е теренът и условията, при които предстои да се проведе срещата. Оставяме ви сами да прецените защо игрището е в това състояние", написаха "армейците".

Собственикът на Локомотив Христо Крушарски вече заяви, че теренът ще бъде подменен, когато завърши строежът на сектор А, защото в момента всичко ставало в прах заради ремонтните дейности.

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#Христо Бонев

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