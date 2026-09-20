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Атлетико Мадрид надигра десетима от Реал за успех в столичното дерби

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Червен картон на Дийн Хаусен наклони везните в полза на "дюшекчиите".

Атлетико Мадрид
Снимка: БТА
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Атлетико Мадрид победи Реал Мадрид с 2:1 в мач от 7-ия кръг на Ла Лига. Дийн Хаусен бе изгонен с директен червен картон, след което "дюшекчиите" стигнаха до успеха.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Метрополитано" в испанската столица дойде в 40-ата минута. Ян Облак изби шут на Арда Гюлер.

След почивката гостите останаха с човек по-малко на терена. След намесата на ВАР Дийн Хаусен получи червен картон. Защитникът задържа Джулиано Симеоне в наказателното поле и домакините получиха дузпа. Алехандро Грималдо откри резултата от бялата точка.

Малко над шест минути по-късно възпитаниците на Диего Симеоне удвоиха преднината си. Джонатан Дейвид засече успоредно на голлинията подаване по земя в пеналтерията на Джулиано Симеоне.

До края на сблъсъка футболистите на Жозе Моуриньо стигнаха само до почетен гол. В предпоследната минута на редовното време резервата Антонио Рюдигер засече с глава центриране от пряк свободен удар на появилия се от резервната скамейка Бернардо Силва.

Атлетико Мадрид измести Реал от второто място в класирането. "Дюшекчиите" са втори в подреждането с 16 пункта, докато "белият балет" има точка по-малко.

#Атлетико Мадрид #Реал Мадрид

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