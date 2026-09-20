Любо Пенев: Много време чакахме победа

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев похвали играчите си след победата с 1:0 като гост над Спартак Варна в среща от Първа лига. Ангел Грънчов от състава на домакините си вкара автогол, с който донесе първия успех на „железничарите“ от началото на сезона.

„Това че играхме през седмицата не се отрази на отбора. Това е факт. Момчетата навлизат постепенно във все по-добра форма и индивидуална, и колективна. Чакахме много време победата. И в предишни интервюта на пресконференция съм казал, че и в другите мачове сме заслужавали да победим или да не загубим. Абсолютно заслужено, защото отборът наистина играе добър футбол и това го показахме и в днешния мач, което мен много ме радва“, коментира Пенев.

„Има характер във футболистите. Въпросът е, че в определени мачове отсъства в някои моменти. Въпросът е, че то не е само до характер, а до много неща. Има вече една дисциплина, отговорност. Характерът е част от това нещо и трябва да го имаш. И, разбира се, че съм доволен и го показва този спортен дух, това желание за победа, тази всеотдайност. И днес изиграха наистина още един такъв добър, стойностен, стойностен мач. Поздравявам ги още веднъж момчетата“, добави треньорът на Локомотив.

Пенев поздрави изрично и феновете на Спартак.