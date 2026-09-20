Отборът на Бетвам е шампионът в Националната лига по плажен футбол за 2026 година. В суперфинала в Бургас тимът победи играчите на МВР с 8:4.

Двата отбора предложиха оспорван и атрактивен финал с нестандартни изпълнения на задни ножици и странични удари с глава.

След първата част Бетвам водеше с 3:2, а след втората – с 4:2. МВР се доближи до 5:4, но в края шампионите отбелязаха три безответни гола.

Сред съдиите беше Владимир Ташков, ръководил преди дни финала на европейското първенство между Италия и Испания.

Амбицията е България да изгради национален отбор, а момчетата от Бетвам ще представят страната в европейската Шампионска лига в Португалия догодина.