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Бетвам е шампионът в Националната лига по плажен футбол

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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Момчетата от Бетвам ще представят страната в европейската Шампионска лига.

Бетвам
Снимка: Плажен футбол България
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Отборът на Бетвам е шампионът в Националната лига по плажен футбол за 2026 година. В суперфинала в Бургас тимът победи играчите на МВР с 8:4.

Двата отбора предложиха оспорван и атрактивен финал с нестандартни изпълнения на задни ножици и странични удари с глава.

След първата част Бетвам водеше с 3:2, а след втората – с 4:2. МВР се доближи до 5:4, но в края шампионите отбелязаха три безответни гола.

Сред съдиите беше Владимир Ташков, ръководил преди дни финала на европейското първенство между Италия и Испания.

Амбицията е България да изгради национален отбор, а момчетата от Бетвам ще представят страната в европейската Шампионска лига в Португалия догодина.

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