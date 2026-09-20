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Олимпик Лион записа разгромна победа над Рен и измести Париж ФК от второто място в Лига 1

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Олимпик Лион се наложи с 4:0 над Рен в двубой от 5-ия кръг на Лига 1.

Олимпик Лион записа разгромна победа над Рен и измести Париж ФК от второто място в Лига 1
Снимка: БТА
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Олимпик Лион разгроми с 4:0 Рен в двубой от 5-ия кръг на Лига 1 и измести Париж ФК от второто място в Лига 1.Ърнест Нуама откри резултата в 7-ата минута, а отново той удвои аванса на тима си в 30-ата. В началото на втората част Закари Атекаме направи 3:0, а Корентен Толисо оформи крайния резултат.

Тулуза записа първа победа, след като стигна до 3:2 срещу Льо Авър. По този начин състава се придвижи на 12-то място с 5 точки, а Льо Авър има само 2 и остана в зоната на изпадащите.

Анже се наложи с 2:0 над Троа и вече е в топ 6 на подреждането, а Льо Ман победи с 2:1 гостуващия Лориен.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Олимпик Лион

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