БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Категорична победа за Трабзонспор над Галатасарай начело с Томас Райс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази
категорична победа трабзонспор галатасарай начело томас райс
Снимка: БТА
Слушай новината

Само два дни след като пристигна в Трабзон, бившият вече треньор на Лудогорец (Разград) Томас Райс изведе местния тим Трабзонспор до категорична победа с 4:0 над шампиона Галатасарай. Хеттрик за успеха за тима от Трабзон реализира Мохамед Салах, който откри резултата още в 4-ата минута, а в 44-ата направи 3:0. Между тези две попадения дойде ред и на Ноа Савиоло да се разпише, след асистенция на Салах.

Египетското крило оформи хеттрика си две минути преди края на срещата след комбинация с ветерана Озан Туфан.

Мениджърът на Галатасарай Окан Бурук беше изгонен с червен картон в мача срещу Трабзонспор, а пред камерите неговият помощник Ирфан Саралоглу заяви, че съдията Батухан Колак е допуснал груба грешка.
Влизането на Томас Райс в съблекалнята явно е дало сериозен импулс, защото тимът от Трабзон изигра най-добрия си мач от началото на сезона. Тоталната им доминация се изрази освен с четирите гола, в още няколко пропуска, а и Чимуаня Угечукву беше отстранен с червен картон три минути преди края на редовното време.

Томас Райс в понеделник води Лудогорец при икономичната победа с 2:1 над Септември (София), а днес триумфира в едно от дербитата на турския футбол още в първия си мач. Райс е получил предложението да се премести в Трабзон в понеделник, офертата дойде във вторник, а два дни по-късно той вече беше в черноморския град.

За Галатасарай поражението беше първо от началото на сезона, но те остават начело в класирането с 13 точки от 6 мача, но утре могат да бъдат задминати от Бешикташ, който има 12, но му предстои тежко гостуване в Диарбекир на новака Амед СК. Също с 12 точки от 6 мача е Коджаелиспор на 3-ото място, а Трабзонспор се изкачи на 6-о място с 10.

#ФК Трабзонспор #Томас Райс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
1
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
3
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
4
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
5
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им...
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали
6
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Европейски футбол

Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации
Тодор Янчев посочи на кои младежи ще разчита за предстоящите европейски квалификации
Лацио победи Венеция и се изкачи на 3-то място в италианската Серия А Лацио победи Венеция и се изкачи на 3-то място в италианската Серия А
Чете се за: 01:12 мин.
Олимпик Лион записа разгромна победа над Рен и измести Париж ФК от второто място в Лига 1 Олимпик Лион записа разгромна победа над Рен и измести Париж ФК от второто място в Лига 1
Чете се за: 00:52 мин.
Пламен Андреев допусна четири гола при сензационна загуба на Дебрецен от Вашаш (Будапеща) Пламен Андреев допусна четири гола при сензационна загуба на Дебрецен от Вашаш (Будапеща)
Чете се за: 01:45 мин.
Рафиня с хеттрик, Барселона обърна Севиля за седма поредна победа Рафиня с хеттрик, Барселона обърна Севиля за седма поредна победа
Чете се за: 02:55 мин.
Борусия Дортмунд оглави Бундеслигата след успех над Щутгарт Борусия Дортмунд оглави Бундеслигата след успех над Щутгарт
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Велошествие затваря "Цариградско шосе": Какви са промените в движението? Велошествие затваря "Цариградско шосе": Какви са промените в движението?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свиквала нито веднъж Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свиквала нито веднъж
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Цените на храните: Потребителската кошница поскъпна с едно евро тази седмица Цените на храните: Потребителската кошница поскъпна с едно евро тази седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Последен ден на избори в Русия: Опозицията на Путин призова за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Засилени проверки в училищата: БАБХ проверява качеството на храната...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНТ открехва завесата - какво да очакват зрителите в новия сезон на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Регионални избори в Германия: Тест за канцлера Мерц и управляващата...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ