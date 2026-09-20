Категорична победа за Трабзонспор над Галатасарай начело с Томас Райс

Само два дни след като пристигна в Трабзон, бившият вече треньор на Лудогорец (Разград) Томас Райс изведе местния тим Трабзонспор до категорична победа с 4:0 над шампиона Галатасарай. Хеттрик за успеха за тима от Трабзон реализира Мохамед Салах, който откри резултата още в 4-ата минута, а в 44-ата направи 3:0. Между тези две попадения дойде ред и на Ноа Савиоло да се разпише, след асистенция на Салах.

Египетското крило оформи хеттрика си две минути преди края на срещата след комбинация с ветерана Озан Туфан.

Мениджърът на Галатасарай Окан Бурук беше изгонен с червен картон в мача срещу Трабзонспор, а пред камерите неговият помощник Ирфан Саралоглу заяви, че съдията Батухан Колак е допуснал груба грешка.

Влизането на Томас Райс в съблекалнята явно е дало сериозен импулс, защото тимът от Трабзон изигра най-добрия си мач от началото на сезона. Тоталната им доминация се изрази освен с четирите гола, в още няколко пропуска, а и Чимуаня Угечукву беше отстранен с червен картон три минути преди края на редовното време.

Томас Райс в понеделник води Лудогорец при икономичната победа с 2:1 над Септември (София), а днес триумфира в едно от дербитата на турския футбол още в първия си мач. Райс е получил предложението да се премести в Трабзон в понеделник, офертата дойде във вторник, а два дни по-късно той вече беше в черноморския град.

За Галатасарай поражението беше първо от началото на сезона, но те остават начело в класирането с 13 точки от 6 мача, но утре могат да бъдат задминати от Бешикташ, който има 12, но му предстои тежко гостуване в Диарбекир на новака Амед СК. Също с 12 точки от 6 мача е Коджаелиспор на 3-ото място, а Трабзонспор се изкачи на 6-о място с 10.