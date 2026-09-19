Фрайбург загуби първи точки след равенство с Айнтрахт в Бундеслигата

Фрайбург загуби първите си точки за сезона след равенство 2:2 като гост на Айнтрахт Франкфурт в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Германия, докато Хамбургер ШФ стигна до първи голове и точки след победа с 2:1 над Кьолн.

Фрайбург спечели първите си три мача от шампионата, както и останалите три в Купата на Германия и Лигата на конференциите.

Те доминираха и във Франкфурт, но домакините бяха ефикасни и поведоха чрез Юнес Ебнуталиб в 10-ата и чрез Джонатан Буркардт в 36-ата минута. Дери Шерхант изравни в 34-ата минута, уцели гредата от пряк свободен удар и даде възможност на Юито Сузуки да направи 2:2 в 48-ата минута. Лукас Хьолер направи пропуск с глава за Фрайбург в края на двубоя.

Ебнуталиб и Шерхант са сред няколкото играчи, повикани в националния отбор на Германия за първи път от новия треньор Юрген Клоп, като Буркардт също е част от състава.

Фрайбург е втори, след Байерн Мюнхен по голова разлика, след като шампионите разгромиха Унион Берлин със 7:0 в петък. Борусия Дортмунд може да се изкачи на върха по-късно в събота при евентуална победа над Щутгарт.

Хамбургер ШФ се отлепи от последното място след три загуби и голова разлика от 0:12 след успех над Кьолн с 2:1. Гостите бяха по-добрият отбор, но Хамбургер ШФ спечели след попадения на Николас Капалдо в 44-ата минута и резервата Юсуф Поулсен малко след началото на второто полувреме. Рагнар Ахе се разписаза Кьолн в добавеното време.

Борусия Мьонхенгладбах, под ръководството на временния треньор Ян-Мориц Лихте, остава с нула точки, след като загуби с 3:4 у дома от Майнц 05.

Мичъл Вайзер отбеляза победния гол в добавеното време на първия си домакински мач от повече от година поради тежка контузия на коляното, докато Вердер Бремен се съвзе от изоставане от две точки, за да спечели срещу Аугсбург с 3:2.

Неделните мачове са Байер Леверкузен срещу РБ Лайпциг, Шалке срещу Елферсберг и Хофенхайм срещу Падерборн.