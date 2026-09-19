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Астън Вила счупи каръка във Висшата лига

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Спорт
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Отборът от Бирмингам остави Тотнъм без успех в английския елит.

Астън Вила счупи каръка във Висшата лига
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Астън Вила спечели с 3:2 като гост срещу Тотнъм в мач от петия кръг във Висшата английска лига. Първият успех за сезона изкачи отбора от Бирмингам на 15-то място с актив от 4 точки, докато лондончани остават без успех и със само 2 пункта в зоната на изпадащите.

През първата част положенията и пред двете врати предизвикаха вратарите Антонин Кински и Зайон Сузуки да направят спасявания.

Дълбоко в допълнителното време на първото полувреме Йоан Манзамби откри резултата в полза на гостите, преодолявайки Кински.

След точно час игра Мохамед Кудус изравни, но голът не беше признат заради засада, а Астън Вила покачи аванса си в 67-ата минута чрез Никълъс Джаксън.

Точно 11 минути преди изтичане на редовното време Емилиано Буендия също се разписа във вратата на "шпорите", които достигнаха до попадение в 87-ата минута чрез Конър Галахър.

В деветата минута на допълнителното време Ян Пол ван Хеке също реализира в мрежата на Вила, но напрежението върху мениджъра на домакина Роберто де Дзерби остава голямо след много слабото начало на сезона.

По-късно днес шампионът Арсенал гостува на Брайтън в един от най-интересните двубои от кръга. В неделя Манчестър Сити приема Съндърланд.

#Висша лига 2026/27 #ФК Тотнъм #ФК Астън Вила

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