Каляри надви Удинезе в Серия А

Българският атакуващ полузащитник Иван Сулев беше в групата на Каляри, но остана на пейката при победата на тима с 1:0 при гостуването на Удинезе. Единственото попадение в мача вкара Даниел Малдини, който в 54-ата минута наказа грешка на домакините от Удине.

С тази победа гостите от Сардиния събраха 12 точки от пет мача и се изравниха с лидерите в първенството Рома и Интер, които по-късно днес ще си дадат директна среща в дерби на върха. Домакините от Удинезе са с три поредни поражения, заемат 13-о място с 4 точки.

Срещата изобщо не трябваше да завършва по този начин, ако се гледа статистиката, защото домакините отправиха цели 26 удара срещу само пет на гостите, но така и не стигнаха дори до точка.

Сардинците имаха впечатляващ старт, като спечелиха три от четирите си мача и пуснаха Даниел Малдини като титуляр въпреки споровете около автомобилната му катастрофа тази седмица и той се отблагодари за доверието. Обратният пас на Ленън Милър изненада бившия футболист на Лудогорец Кристиан Кабаселе, позволявайки на Даниел Малдини да се измъкне и да вкара в празната врата.

След това дойде ред на защитата на Каляри да покаже жертвоготовност, като Алесандро Дейола и Зе Педро подлагаха телата си, за да спрат голови изстрели.

В другата ранна среща днес Болоня и Торино завършиха 1:1. Федерико Бернардески откри за домакините още в 14-ата минута, а Сандро Куленович изравни в 77-ата след подаване на Роландо Мандрагора.

Болоня има само 2 точки и се нарежда на 17-о място, докато Торино е 14-и с 4.