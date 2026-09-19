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Георги Чиликов: Трябва да поздравя футболистите за себераздаването

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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Във всеки един мач досега, а днес пък направиха максимално за възможностите си, каза още наставникът, който се завърна начело на "драконите".

Георги Чиликов: Трябва да поздравя футболистите за себераздаването
Снимка: startphoto.bg
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Георги Чиликов обясни причината, поради която Дунав Русе не успя да запише първи успех от началото на сезона в Първа лига. „Драконите“ завършиха наравно с Ботев Враца след 2:2 на свой терен. Треньорът, който се завърна начело на новака в първенството поздрави своите футболисти за представянето.

„След като трябваше да сменим крайни защитници, се наруши тотално баланса. Оттам не можахме да излезем от нашата половина цяло полувреме. Отново някаква слабост или психология в последните минути, всяко центриране да се трепери. Това го виждахме и в предните двубои. Но трябва да работим – дали е психология, нали не скъсяваме...явно излишно викахме като пъдари отвън да скъсяваме дистанцията. Но футболистите нямат или навиците, или физически не издържахме. Трябва да прегледам двубоя, за да кажа категорично. Трябва обаче да поздравя футболистите за себераздаването. Във всеки един мач досега, а днес пък направиха максимално за възможностите си. Просто при смените – не казвам, че се включиха лошо, но размяна на позиции и с крайните защитници, малко ни обърка. А ги направих, за да освежа в средата на терена и напред“, бяха първите негови думи.

Наставникът познава голяма част от отбора, но сега имаше само три дни, преди да поеме работата и да води дунавци в днешния мач. Първите му впечатления за втория му период са добри.

Заварих тук едни сериозни момчета, тренират добре. Не мога да имам претенции. Но при всички положения в Първа лига не трябва да подценяваш нито един детайл и това се доказва в десетте кръга до момента. Подценяват се някои ситуации и това си личеше. Но през тези три седмици, в които имаме пауза, се надявам да изчистим някои детайли“.

Основна грешка за 1:2 е не толкова центрирането, а направихме излишен фаул. Говорили сме доста време, в 47-ата минута да направиш този фаул е глупост, според мене. Взимаме си поуки, този гол малко или много ни пречепи. И влязохме лошо второто полувреме, което малко или много е психология. Ние говорим за концентрация, но става дума и за отговорности и за начини как да се предотвратярат центрирания. Това трябва да се тренира“.

По време на паузата за националните отбори, която започва от понеделник, Чиликов е направил план да се изчистят грешки при изграждането на атаките.

От миналата година хората, които играят от ляво, знаеха какво правим и вижте как вкарахме два прекрасни гола. Затова исках да играят на тези позиции хора от миналата година. И ще се опитаме да го направим същото и от дясно“, завърши Чиликов.

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