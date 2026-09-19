Тодор Симов: Нямаше ни през първото полувреме

Тодор Симов имаше своите забележки от играта на Ботев Враца при второто поредно равенство в Първа лига. Врачани не успяха да спечелят при гостуването си на Дунав Русе след 2:2. Наставникът говори за слабото първо полувреме, което е изигал отборът от Враца, но похвали и представянето за по-доброто второ.

"Голямо благодаря на феновете, винаги са с нас. През първото полувреме нас ни нямаше на терена. Това им казах на полувремето, че слабо да играеш не е проблем, но поведението, което имахме през първото полувреме, беше под ниво нула. Ако ни бяха вкарали трети гол, нямаше да е незаслужено. Второто полувреме беше коренна разлика. Страхотно второ полувреме, дори накрая може да съжаляваме, че не стигнахме до трети гол", каза той след двубоя.

"Всичко трябваше да се промени. Дори смените, които направихме, бяха малко. Много играчи не се представиха според очакванията. Има го това нещо, не мога да им се сърдя. Говорихме, че на по-лоши терени трябва да играем по-просто и по-бързо. Убеден съм, че те осъзнаха сами лошото представяне от първото полувреме и с присъствието на опитните играчи промениха играта през втората част. Всеки даде максимума от себе си и затова затруднихме съперника", добави треньорът.

"Пак ще ни намалее малко групата, тъй като имаме общо четирима национали. Ще починем малко и ще започнем да се подготвяме. Надявам се след паузата да покажем по-добро лице и най-вече постоянство в играта“, завърши Симов.