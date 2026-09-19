Арда посреща закъсалия Черно море, Ботев Пловдив преследва трета поредна победа

Три срещи са в програмата на Първа лига в съботния ден, като основният акцент пада върху двубоя между Арда и Черно море в Кърджали. Преди него Ботев Пловдив ще преследва трета поредна победа при гостуването си на Септември София, а денят започва със срещата Дунав – Ботев Враца.

От 19:00 часа Арда приема Черно море, като двата отбора влизат в сблъсъка в коренно различно състояние. Домакините са пети във временното класиране с 16 точки от девет срещи след пет победи, едно равенство и три поражения.

Ситуацията при варненци е далеч по-трудна. Черно море има само една победа и вече шест загуби, а представянето в последните пет кръга също показва разликата между съперниците. Арда е спечелил три от тези срещи и е загубил две, докато "моряците“ са с един успех, едно равенство и три поражения.

Отборът от Кърджали има предимство и по отношение на показателите в двете наказателни полета. Арда е отбелязал 14 и е допуснал 11 гола от началото на сезона, докато Черно море е с 10 реализирани и 19 получени попадения.

Статистиката от последните директни двубои също е на страната на домакините. Арда няма поражение в четири поредни срещи с Черно море, в които записа две победи и две равенства. През май тимът от Кърджали спечели с 3:2 във Варна, а преди това постигна и категоричен успех с 3:0 за Купата на България.

По-рано през деня, от 16:30 часа, Ботев Пловдив гостува на Септември София с амбицията да продължи възходящата си серия. "Канарчетата“ спечелиха последните си два шампионатни мача, като в предишния кръг победиха градския съперник Локомотив с 2:0.

Септември се намира в противоположна серия и няма победа в последните си три срещи. В предишния кръг столичани отстъпиха с 1:2 при гостуването си на Лудогорец, след което треньорът Шимао Фрейташ изрази сериозно недоволство от съдийските решения.

Ботев пристига в столицата след успеха в пловдивското дерби и ще търси трета поредна победа в първенството. Мауро Родригес се разписа срещу Локомотив и все по-често получава място сред титулярите на Станислав Генчев, докато Асен Чандъров продължава да бъде сред основните фигури в състава на „жълто-черните“.

Съботната програма започва в 14:00 часа с Дунав – Ботев Враца. За русенци двубоят поставя началото на нов период след треньорската промяна през седмицата.

Емануел Луканов се раздели с клуба, а начело на Дунав се завърна Георги Чиликов. Специалистът познава отлично обстановката и голяма част от настоящия състав, след като ръководеше отбора и през миналия сезон във Втора лига.

Ботев Враца от своя страна пристига в Русе след престижното равенство срещу Левски у дома и ще опита да използва положителния импулс от представянето си преди седмица.