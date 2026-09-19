Славия с остра позиция срещу съдийството след загубата от ЦСКА 1948

Славия излезе с остра позиция срещу съдийството след домакинската загуба с 1:2 от ЦСКА 1948 в среща от десетия кръг на Първа лига. От столичния клуб изразиха сериозно недоволство от решенията на главния съдия Радослав Гидженов и работата на ВАР екипа, като според „белите“ те са оказали пряко влияние върху крайния резултат.

Основните претенции на Славия са свързани с отсъдената дузпа в полза на ЦСКА 1948, от която гостите реализираха победното си попадение. От клуба определиха решението като грешно и обърнаха внимание, че Гидженов не е прегледал лично ситуацията на монитора край терена.

"Остро протестираме срещу отсъжданията на главния съдия Радослав Гидженов от Пловдив на мача Славия – ЦСКА 1948, пряко повлияли за крайния резултат 1:2. Грешното негово решение за дузпа в полза на противника, реализирана за победен гол, беше очевидно и за публиката на стадион "Александър Шаламанов“, и за телевизионните зрители“, се казва в позицията.

От Славия насочиха критиките си и към работата на Кристиян Колев и Антонио Антов във ВАР екипа. Според клуба използването на системата през настоящия сезон вече не дава необходимите гаранции за обективност при вземането на решения.

"Радослав Гидженов също се довери на VAR. Той дори не отиде до затуления и охраняван екран, за да се увери в правотата на двамата в буса. И от това пострада Славия. Отборът ни загуби мача. С него загуби и доверието си в безпристрастното и обективно съдийство, точно заради което бе създадена и внедрена системата ВАР“, заявиха "белите“.

От столичния клуб твърдят, че проблемът не се ограничава само до двубоя с ЦСКА 1948. Според тях в четири от първите десет срещи от първенството Славия е загубила общо осем точки след решения, свързани с намеса на VAR.

В позицията си "белите“ призоваха отговорните фактори в Българския футболен съюз да обърнат внимание на нарастващото недоволство от съдийството в първенството.

"Отговорните фактори в БФС вече трябва да са забелязали, че след първата третина на шампионата в елита ясно се очертава и лига на ощетените от съдийството отбори, които не искат всеки техен неуспех да се обяснява с недоказаната обективност на ВАР“, се казва още в съобщението.

От Славия поставиха под въпрос и безпристрастността при използването на системата, като подчертаха, че клубовете влагат сериозни средства и труд и не желаят резултатите им да зависят от спорни съдийски решения.

"Ние протестираме, защото сме против резултатите да се решават и още по-лошо да се предрешават от рефери, в който и да е офис и бус. И да се смята, че обективността ще е налице, защото има VAR, система, която у нас пред очите ни се превръща от обективна в напълно субективна“, завършва позицията на ПФК Славия.