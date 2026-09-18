Кирил Котев: Отсъствието на Десподов и Кръстев не бива да ни служи като оправдание

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев подчерта, че кадровите проблеми не трябва да бъдат оправдание за националния отбор преди началото на участието му в Лигата на нациите. "Трикольорите“ ще изиграят четири срещи в рамките на 11 дни, а поставената пред селекционера Александър Димитров и неговия щаб цел е първото място в групата.

За първи път септемврийският и октомврийският прозорец за националните отбори са обединени. България започва с две последователни домакинства на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, срещу Люксембург на 26 септември и Естония на 29 септември. След това предстоят гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври.

Според Котев съперниците в група C4 дават възможност на България да преследва по-високи цели в сравнение с последните световни квалификации.

"Всички знаете срещу какви отбори се изправихме в последните световни квалификации. Сега обаче турнирът Лига на нациите позволява да играем със съперници, които са малко или много на нашето ниво. Силите са изравнени и със сигурност ще имаме своите шансове, така че ще гоним резултати – поставената цел пред треньорския щаб е първо място в групата“, заяви техническият директор на БФС пред БТА.

Кадровата ситуация обаче създава известни проблеми пред Александър Димитров. Кирил Десподов и Филип Кръстев няма да бъдат на разположение, докато добрата новина е свързана с възстановяването на Илия Груев.

"Добрата новина е, че Илия Груев успя да се възстанови навреме от травмата си и дори вече записа първи игрови минути с тима на Лийдс до 21 г. За съжаление футболисти като Кирил Десподов и Филип Кръстев отпадат от състава. Тяхното отсъствие обаче не бива да ни служи като оправдание“, категоричен бе Котев.

Той обърна внимание и на натоварения график, който ще постави на изпитание всички национални отбори в групата.

"Форматът е еднакъв за всички и ще включва срещи през три дни, така че трябва да сме максимално концентрирани“, допълни Кирил Котев.

Селекционерът Александър Димитров вече обяви група от 27 футболисти за предстоящите четири двубоя, с които България ще започне кампанията си в Лигата на нациите.