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Кирил Котев: Отсъствието на Десподов и Кръстев не бива да ни служи като оправдание

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Спорт
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Техническият директор на БФС подчерта, че България трябва да бъде максимално концентрирана в натоварения цикъл от четири мача за 11 дни

Кирил Котев: Отсъствието на Десподов и Кръстев не бива да ни служи като оправдание
Снимка: Startphoto.bg
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Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев подчерта, че кадровите проблеми не трябва да бъдат оправдание за националния отбор преди началото на участието му в Лигата на нациите. "Трикольорите“ ще изиграят четири срещи в рамките на 11 дни, а поставената пред селекционера Александър Димитров и неговия щаб цел е първото място в групата.

За първи път септемврийският и октомврийският прозорец за националните отбори са обединени. България започва с две последователни домакинства на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, срещу Люксембург на 26 септември и Естония на 29 септември. След това предстоят гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври.

Според Котев съперниците в група C4 дават възможност на България да преследва по-високи цели в сравнение с последните световни квалификации.

"Всички знаете срещу какви отбори се изправихме в последните световни квалификации. Сега обаче турнирът Лига на нациите позволява да играем със съперници, които са малко или много на нашето ниво. Силите са изравнени и със сигурност ще имаме своите шансове, така че ще гоним резултати – поставената цел пред треньорския щаб е първо място в групата“, заяви техническият директор на БФС пред БТА.

Кадровата ситуация обаче създава известни проблеми пред Александър Димитров. Кирил Десподов и Филип Кръстев няма да бъдат на разположение, докато добрата новина е свързана с възстановяването на Илия Груев.

"Добрата новина е, че Илия Груев успя да се възстанови навреме от травмата си и дори вече записа първи игрови минути с тима на Лийдс до 21 г. За съжаление футболисти като Кирил Десподов и Филип Кръстев отпадат от състава. Тяхното отсъствие обаче не бива да ни служи като оправдание“, категоричен бе Котев.

Той обърна внимание и на натоварения график, който ще постави на изпитание всички национални отбори в групата.

"Форматът е еднакъв за всички и ще включва срещи през три дни, така че трябва да сме максимално концентрирани“, допълни Кирил Котев.

Селекционерът Александър Димитров вече обяви група от 27 футболисти за предстоящите четири двубоя, с които България ще започне кампанията си в Лигата на нациите.

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