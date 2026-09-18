Преди обявяването на състава на Франция за Лигата на нациите: Популярността на Зинедин Зидан е в пика си

Селекционерът на френския национален отбор, който ще обяви състава си за първите си мачове днес, е много популярен сред френската общественост и футболни фенове, както разкрива анкета на Odoxa.

Преди първите си мачове начело на „сините“, Зидан се радва на почти всеобщо признание и получава огромно доверие.

Новият треньор на френския национален отбор ще представи първия си списък с играчи за първите четири мача от Лигата на нациите днес в 19:00 ч.

Дебютът на Зидан е дългоочакван, показва анкетата, която бе публикувана днес след проучване на 1005 души, включително 435 футболни фенове. Резултатите потвърждава доброто отношение на обществеността към французина. 82% от тях и 89% от футболните фенове имат „благоприятно мнение“ за Зинедин Зидан. Треньорските му качества също са признати, като 79% от анкетираните вярват, че той може да печели международни титли, да играе атрактивен футбол и да развива нови таланти. Сред футболните фенове ентусиазмът е дори по-висок (87%).

Носителят на „Златната топка“ за 1998 г. наследи именития треньор Дидие Дешан, който изведе френския национален отбор до титлата на световното първенство през 2018 г., а след това и до финала четири години по-късно. 75% от тези, които следят спорта, вярват, че Зидан може да постигне резултати „поне толкова добри“, колкото бившия халф. 23% дори смятат, че може да се справи по-добре.

Първия състав, който ще посочи Зидан като селекционер на Франция се очаква с огромен интерес, а футболните фенове се надяват да видят нови лица в него. Сред тях феновете посочват Естебан Лепол (Рен), Матийо Юдол (Ланс), Жереми Жаке (Ливърпул), Пабло Пажис (Париж ФК), Исмаело Ганиу (Ланс) и Анди Диуф (Интер Милано).

Капитанът Килиан Мбапе отново получи подкрепа от френската общественост, като 53% искат той да остане в състава.

Франция е в компанията на Италия, Белгия и Турция в Лигата на нациите. Дебютът на Зинедин Зидан ще бъде като гост на Турция на 25 септември в Истанбул. Три дни по-късно "сините" срещат Белгия. Първият мач на Зидан на родна земя ще бъде на 2 октомври срещу Италия.