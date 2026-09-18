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Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон обяви група от 24 футболисти за мача с България в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Исландия посреща България на 3 октомври, преди това играе с Естония и Люксембург

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон обяви група от 24 футболисти за мача с България в Лигата на нациите
Снимка: БТА
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Нападателят на датския Люнгбю - Исак Снер Торвалдсон е изненадата в състава на исландския национален отбор по футбол, който ще се изправи срещу Естония, Люксембург и България в група С/4 на Лигата на нациите през септември и октомври. 25-годишният централен нападател има едва 7 мача за страната и 1 гол, като до юни не беше забелязван в продължение на повече от две години. Но сега в датската Суперлига започна сезона много силно – 3 гола и 2 асистенции в 8 мача за скромния тим и заслужи вниманието на селекционера Арнар Гунлаугсон.

Гунгаугсон обяви състава си за предстоящите национални мачове в централата на федерацията КСИ в Лаугардалур, като може да се каже, че е събрал най-доброто, на което може да разчита. Групата е от 24 човека, дебютанти няма, а в състава е 37-годишният ветеран Гилфи Сигурдсон, чиято кариера е включва повече от 100 мача за Евертън и Суонси, над 60 за Тотнъм и повече от 40 в Бундеслигата с екипа на Хофенхайм. Всъщност сега с екипа на шампиона на страната Викингур той е единственият, който играе в местното първенство.

Арон Ейнар Гунарсон и Гилфи Тор Сигурсон са в групата, а Андри Лукас Гудьонсен се завръща в групата, след като пропусна последните няколко международни мача поради контузия. От опитните футболисти липсват 33-годишният защитник на Панатинайкос Сверир Инги Ингасон с 66 мача за страната си, както и 35-годишният халф Йохан Берг Гудмундсон, който е без отбор в момента.

Исландия ще се изправи срещу Естония в Лаугардалсвьолур на 26 септември, след което ще гостува на Люксембург на 29 септември. България пристига в Лаугардалсвьолур на 3 октомври, а последната им среща в този прозорец е с Естония в Талин на 6 октомври.

Състав на националния отбор на Исландия за мачовете от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите:

Вратари: Елиас Рафн Олафсон (Мидтиланд, Дания), Хакон Рафн Валдимарсон (Брентфорд, Англия), Рунар Алекс Рунарсон (ФК Копенхаген, Дания)

Защитници: Виктор Палсон (Хорсенс, Дания), Бярки Стейн Бяркасон (Зюдтирол, Италия), Даниел Лео Гретарсон (Орхус, Дания), Арон Гунарсон (Катар СК, Катар), Хьордур Бьоргвин Магнусон (Атромитос Атина, Гърция), Логи Томасон (Самсунспор, Турция), Микаел Егил Елертсон (Дженоа, Италия)

Полузащитници: Стефан Тейтур Тордарсон (Хановер’96, Гермaния), Хакон Харалдсон (Лил, Франция), Андри Балдурсон (Касъмпаша, Турция), Исак Йоханесон (Кьолн, Германия), Гилфи Сигурдсон (Викингур Рейкявик), Микаел Андерсон (Орхус, Дания), Йон Дагур Торстейнсон (Херта Берлин, Германия), Арнор Сигурдсон (Каламата, Гърция), Кристал Мани Ингасон (Бран Берген, Норвегия)

Нападатели: Алберт Гудмундсон (Лацио, Италия), Ори Стейн Оскарсон (Реал Сосиедад, Испания), Исак Торвалдсон (Люнгбю, Дания), Андри Лукас Гудьонсен (Блекбърн, Англия), Брюньолфур Милумсон (Грьонинген, Нидерландия)

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