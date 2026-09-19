БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Празник на плодородието: В Кюстендил се събират земеделски производители и занаятчии

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Традиционният Празник на плодородието се провежда в Кюстендил. Събитието представя изобилието на кюстендилския край, наричан "овощната градина на България". Има ли обаче какво да покажат производителите след сериозните загуби през пролетта, разказва Миглена Медарова.

Заради климатичните промени, сланата и ниските температури в началото на месец май част от насажденията в района на Кюстендил бяха унищожени почти на 100%. Въпреки това обаче днес производители излагат, а жителите и гостите на града могат да опитат и да закупят естествено българска продукция – ябълки, сливи и дори грозде.

проф. Димитър Сотиров, Институт по земеделие - Кюстендил: "Климатът се променя много бързо в негативно отношение, но ние като научни работници от Института по овощарство – една от нашите селекционни цели е именно тази – да създаваме сортове, хибриди, които да издържат на тези неблагоприятни климатични условия, за да може по някакъв начин нашите селскостопански производители да се борят, доколкото е възможно, с негативните промени в климата."

#Институт по земеделие #празник на плодородието #Кюстендил

Последвайте ни

ТОП 24

Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
1
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
2
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят „Цариградско шосе“ в неделя
3
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят...
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
4
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
5
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе...
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
6
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Регионални

„Най-сладкият град“: Празник на тортата „Гараш“ в Русе
„Най-сладкият град“: Празник на тортата „Гараш“ в Русе
Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър
Чете се за: 02:37 мин.
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица
Чете се за: 01:22 мин.
Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба
Чете се за: 00:30 мин.
Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ – докога? Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ – докога?
Чете се за: 04:55 мин.
София отново ще даде бул. "Цариградско шосе" на велосипедистите София отново ще даде бул. "Цариградско шосе" на велосипедистите
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.
У нас
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон? Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Втори ден се провеждат парламентарни избори в Русия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ