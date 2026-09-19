Празник на плодородието: В Кюстендил се събират земеделски производители и занаятчии

Традиционният Празник на плодородието се провежда в Кюстендил. Събитието представя изобилието на кюстендилския край, наричан "овощната градина на България". Има ли обаче какво да покажат производителите след сериозните загуби през пролетта, разказва Миглена Медарова.

Заради климатичните промени, сланата и ниските температури в началото на месец май част от насажденията в района на Кюстендил бяха унищожени почти на 100%. Въпреки това обаче днес производители излагат, а жителите и гостите на града могат да опитат и да закупят естествено българска продукция – ябълки, сливи и дори грозде.