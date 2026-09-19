„Най-сладкият град“: Празник на тортата „Гараш“ в Русе

Аромат на шоколад и орехи в Русе. Градът отбелязва Празника на тортата „Гараш“ – сладкото изкушение, превърнало се в символ на дунавския град, популярно не само у нас, но и по света. 150 кулинари от цялата страна се събират, за да премерят сили в конкурса. Част от тях представят десерта в традиционния му вид, а други предлагат свой нестандартен прочит на рецептата.

Характеристиките, които ще оценяваме, ще бъдат визията, фантазията на участника, която е вкарал в тортата, качеството на шоколада, заявиха от журито.

Участници разказват: