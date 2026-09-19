БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Най-сладкият град“: Празник на тортата „Гараш“ в Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Аромат на шоколад и орехи в Русе. Градът отбелязва Празника на тортата „Гараш“ – сладкото изкушение, превърнало се в символ на дунавския град, популярно не само у нас, но и по света. 150 кулинари от цялата страна се събират, за да премерят сили в конкурса. Част от тях представят десерта в традиционния му вид, а други предлагат свой нестандартен прочит на рецептата.

Характеристиките, които ще оценяваме, ще бъдат визията, фантазията на участника, която е вкарал в тортата, качеството на шоколада, заявиха от журито.

Участници разказват:

„Тази година направих торта мамут и така да отразя два от символите на град Русе.“

„Моята торта се води здравословна – съдържа бадеми, орехи, кокосово масло, какао, портокалов ром.“

#най-сладкият град #торта Гараш #Русе

Последвайте ни

ТОП 24

Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
1
Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
2
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят „Цариградско шосе“ в неделя
3
„Уикенд без автомобили“ в София, затварят...
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
4
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе спешно извикан обратно в София
5
Посланикът на Република България в Обединените арабски емирства бе...
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
6
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Регионални

Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър
Акция за по-чисто море: Доброволци чистят морското дъно край Несебър
Празник на плодородието: В Кюстендил се събират земеделски производители и занаятчии Празник на плодородието: В Кюстендил се събират земеделски производители и занаятчии
Чете се за: 01:20 мин.
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния пояс на Пресвета Богородица
Чете се за: 01:22 мин.
Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба
Чете се за: 00:30 мин.
Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ – докога? Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ – докога?
Чете се за: 04:55 мин.
София отново ще даде бул. "Цариградско шосе" на велосипедистите София отново ще даде бул. "Цариградско шосе" на велосипедистите
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.
У нас
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон? Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Втори ден се провеждат парламентарни избори в Русия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ