Продължават операциите за контрол на техническата изправност на автомобилите

За времето от 08.00 до 10.00 часа на главен път II-53 служители от отдел „Охранителна полиция“ и сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Сливен са провели специализирана операция с акцент върху техническото състояние на моторните превозни средства. Установени са 8 автомобила с изменение на системата за намаляване на шума, като са премахнати гърнетата или системата е изменена по начин, който влияе на нивото на шума. След измерване със шумомер са установени още 3 автомобила с нива на шум, надвишаващи заложените от производителя. На водачите са съставени актове за административно нарушение, а автомобилите със заповеди за прилагане на принудителна административна мярка са спрени от движение. 4 автомобила са били с поставено фолио на челното и страничните стъкла на предните врати, 2 от автомобилите са били с изменение на цвета на габаритните светлини.

В хода на операцията са установени и 3 неправилни изпреварвания – изпреварване при наличие на пътен знак и маркировка, забраняващи това.

За автомобилите с установени технически неизправности от ОДМВР – Сливен ще бъдат изпратени сигнални писма до областните отдели „Автомобилна администрация“ по регистрация на автомобилите за извършване на проверка по какъв начин същите са преминали годишен технически преглед.

Операциите по линия на пътната безопасност на територията на ОДМВР – Сливен продължават. Извършват се активни проверки на водачите за употреба на алкохол и упойващи вещества, правоспособност и контрол над водачите на индивидуални електрически превозни средства.