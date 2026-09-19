Поредна ВиК авария на магистрален водопровод във Варна остави част от града без вода (СНИМКИ)

Поредна ВиК авария на магистрален водопровод във Варна остави днес част от града без вода.

В 6.00 часа сутринта централната тръба, която захранва квартал “Аспарухово”, е гръмнала и вследствие на аварията са пропаднали тротоарът и част от улиците “Поп Харитон“ и “Беласица” до кооперативния пазар.

Голямото количество вода е наводнило много приземни етажи на къщи в района, мазета и подземни паркинги.

Причината за аварията най-вероятно е, че тръбопроводът е на повече от 50 години, заяви за БНТ главният инженер на ВиК Варна инж. Светослав Натов. Екипи на ВиК отстраняват аварията.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня.