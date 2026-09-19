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Ботев Пловдив сътвори класика срещу Септември

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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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Три поред за "канарчетата" в Първа лига.

ботев пловдив сътвори класика септември
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Ботев Пловдив постигна трета поредна победа в Първа лига. "Канарчетата" надделяха с 3:0 при гостуването си на Септември в мач от десетия кръг, който се изигра на Националния стадион "Васил Левски".

Две попадения за успеха вкара Самуел Калу, а преди него тон даде Алберто Салидо, който направи и асистенция. Така "канарчетата" са на 5-о място с 16 точки, вече пред Арда. Домакините останаха 10 на терена още в началото на второто поувреме, а с 8 точки са на 10-о място преди първата пауза през сезона заради срещите на националните отбори.

Първата ситуация в мача беше за Ботев, който претендира за дузпа при евентуален фаул срещу Алберто Салидо, но съдиите не отчетоха това като реално. Домакините също имаха една ситуация, но в 26-ата минута допуснаха необяснима грешка при изнасяне на топката и бяха наказани от Салидо. При разиграване с вратаря, Педро Ферейра подаде на празна врата на Салидо, който нямаше как да смърка и търколи топката в мрежата.

Септември имаше една прилична възможност в 36-ата минута, но изстрерът на Божидар Пенчев от фаул се отби в долната част на лявата греда.

Но ситуацията за пловдивчани се облекчи сериозно в началните минути след паузата, когато най-напред останаха с човек повече, а след това стигнаха и до втори гол. В 49-ата минута Уалдир Перейра влезе много грубо в крака, малко под коляното на Никола Солдо и съдията Геро Писков логично му показа директен червен картон.

В 53-ата минута Самуел Калу удвои преднината на Ботев, след като сам отне топката пред наказателното поле на своя тим, тръгна на скорост и направи двойно подаване със Салидо. Преотстъпеният от Лудогорец атакуващ халф му подаде на левия фланг, където Калу напредна, подмина Мартин Христов и по диагонала прати топката във вратата на Владимир Иванов.
Минута по-късно Асен Чандъров пропусна да вкара за 3:0, след като от 10-ина метра прати топката в тялото на вратаря. Третото попадение дойде обаче в 75-ата минута и това се случи след грешка на Никола Илиев, който влезе като смяна за Септември. Франклин Маскоте отне топката от Илиев, подаде на Калу и той от близо не сбърка.

Головете всъщност можеха да бъдат и четири във вратата на Септември, но в 77-ата минута точен изстрел на Мауро Родригес не беше зачетено заради засада.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Септември #ПФК Ботев Пловдив

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