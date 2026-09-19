Брайтън нанесе тежък удар на Арсенал и спря шампионите след пет месеца

Шампионът на Висшата лига Арсенал претърпя първата си загуба в английския елит от пет месеца, след като отстъпи с 0:3 при гостуването си на Брайтън. „Топчиите“ изиграха слаб мач на „Амекс“ и напълно заслужено напуснаха терена без точки.

За последно Арсенал бе губил в първенството на 19 април, когато отстъпи с 1:2 при визитата си на Манчестър Сити.

Домакините започнаха по-агресивно и закономерно стигнаха до откриващото попадение в 31-вата минута. Паскал Грос получи топката на границата на наказателното поле и с изключително прецизен удар в долния ляв ъгъл на Давид Рая, срещнал и гредата, даде преднина на „чайките“.

В края на първата част Арсенал имаше отлична възможност да изравни. След удар на Мартин Йодегор и намеса на Барт Фербрюген топката попадна в Букайо Сака, но английският национал не успя да се възползва от ситуацията.

Брайтън обаче нанесе нов удар още преди почивката. Диего Гомес проби и намери Хараламбос Костулас на няколко метра пред наказателното поле. Гръцкият нападател отправи великолепен удар, с който за втори път преодоля Рая и покачи на 2:0.

Десетина минути след подновяването на играта резултатът стана 3:0. Кай Хаверц загуби топката твърде лесно, а след последвалия корнер Паскал Грос намери по отличен начин Чема Андрес. Защитникът се разписа с глава и окончателно реши изхода на двубоя.

До края и двата тима имаха възможности да увеличат актива си, но нови голове не паднаха.

Така Брайтън записа убедителен успех, а Арсенал претърпя първото си поражение във Висшата лига от април насам.