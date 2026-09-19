Интер отново показа характер и измъкна точка от Рома

Шампионът на Италия Интер продължава да демонстрира, че не трябва да бъде отписван при никакви обстоятелства. „Нерадзурите“ направиха нов впечатляващ обрат и стигнаха до 2:2 при гостуването си на Рома в мач от петия кръг на Серия А.

Римляните имаха комфортна преднина от два гола след първото полувреме, и то благодарение на едно и също име. Ману Коне се разписа на два пъти, но след почивката Лаутаро Мартинес се превърна в героя за Интер с две попадения, донесли равенството.

Двата отбора започнаха кръга без загубена точка и продължават да заемат първите две позиции в класирането с по 13 точки. Веднага зад тях е приятната изненада Каляри с 12.

Преди началото на двубоя бе почетена с минута мълчание клубната легенда на Интер Сандро Мацола, който почина късно снощи на 83-годишна възраст. Футболистите на „нерадзурите“ излязоха и с черни ленти на ръкавите.