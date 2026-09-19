Борусия Дортмунд оглави Бундеслигата след успех над Щутгарт

Борусия Дортмунд продължава перфектния си старт в Бундеслигата. Тимът надигра Щутгарт с 1:0 като гост в двубой от четвъртия кръг и се изкачи на върха в класирането.

Единственото попадение на „МХП Арена“ падна в 70-ата минута. Максимилиан Байер се възползва от асистенция на появилия се като резерва Джоб Белингам и донесе ценния успех на гостите.

Така Борусия Дортмунд вече има четири победи от четири мача и е единственият отбор с пълен актив от 12 точки. Байерн Мюнхен и Фрайбург са след него с по 10 точки.

Щутгарт остава на 14-ото място с три точки.

В неделя предстоят още три срещи от четвъртия кръг: Байер Леверкузен – РБ Лайпциг, Шалке 04 – Елферсберг и Хофенхайм – Падерборн.