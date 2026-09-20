Рафиня с хеттрик, Барселона обърна Севиля за седма поредна победа

Барселона продължава без грешка от началото на сезона в Ла Лига. Каталунците записаха седма поредна победа, след като обърнаха Севиля за успех с 3:1 като гост на „Рамон Санчес Писхуан“ в двубой от седмия кръг.

Домакините първи стигнаха до гол чрез Юсуф Фофана в 19-ата минута, но след това на сцената излезе Рафиня. Бразилецът реализира хеттрик с попадения в 22-рата, 52-рата и 69-ата минута, за да донесе ценните три точки на своя тим.

Барселона можеше да поведе още в 8-ата минута. Ламин Ямал отправи далечен удар, който след намесата на вратаря срещна лявата греда.

Севиля обаче бе по-точен при следващата си добра възможност. В 19-ата минута Феликс получи топката близо до аутлинията и центрира към Фофана, който засече с глава на първа греда за 1:0.

Отговорът на Барселона бе светкавичен. Само три минути по-късно Андреас Кристенсен изведе отлично Рафиня в наказателното поле. Бразилецът финтира защитника си и с прецизен удар в далечния ъгъл възстанови равенството.

В 35-ата минута Барселона поиска дузпа след сблъсък с Ламин Ямал в наказателното поле. Главният съдия обаче не посочи бялата точка, а решението му бе потвърдено и от ВАР.

В добавеното време на първата част Севиля пропусна добра възможност. Юсуф Фофана намери по атрактивен начин Феликс Корея с пета, но нападателят се забави и позволи на защитник да му отнеме топката.

След почивката Барселона вдигна оборотите. В 47-ата минута Ямал отправи коварен диагонален удар, който премина опасно близо до лявата греда. Само пет минути по-късно каталунците стигнаха до пълен обрат. Ямал се освободи в наказателното поле и центрира меко към Рафиня, който с глава реализира втория си гол в мача за 2:1.

Третият гол дойде в 69-ата минута. Ламин Ямал изведе Рафиня зад защитата, а бразилецът елегантно прехвърли вратаря и оформи своя хеттрик и крайното 3:1.

До края Севиля не успя да се върне в мача. Така Барселона продължи перфектния си старт с победа №7 в Ла Лига, а Рафиня се превърна в големия герой на вечерта с впечатляващия си хеттрик.