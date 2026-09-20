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Пламен Андреев допусна четири гола при сензационна загуба на Дебрецен от Вашаш (Будапеща)

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Дебрецен заема 9-о място в първенството на Унгария.

Пламен Андреев допусна четири гола при сензационна загуба на Дебрецен от Вашаш (Будапеща)
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Българският вратар Пламен Андреев беше титуляр за унгарския Дебрецен при сензационно домакинско поражение с 2:4 от Вашаш (Будапеща) в 8-ия кръг на първенството в NBI-Лигата.

Тимът на Дебрецен поведе с 2:0 до 15-ата минута, беше им отменен и трети гол, при 2:1, дело на Балаж Джуджак. Но в крайна сметка трябваше да преглътнат поражението.

Акош Сендрей откри резултата за домакините в 4-ата минута, а Бенце Батик удвои в 2:0. Минута преди края на първата част Марк Коста намали за Вашаш с перфектно изпълнение на фаул, при което Андреев нямаше как да реагира.

В 59-ата минута Джуджак прати топката във вратата за трети път, но много дълго разглеждане със системата за видеопомощ (ВАР). Бенце Павкович изравни в 61-ата минута.

Домакините от Дебрецен се втурнаха да търсят победата и 91-ата минута бяха наказани. Бенце Пето вкара на празна врата, след като се оказа, че четирима от Вашаш излязоха срещу двама защитници и вратаря. Пламен Андреев спаси първия удар, но при добавката топката отиде у Пето, който я прати в мрежата. А съвсем накрая в 98-ата минута Мелан Тот направи 2:4.

С победата Вашаш се изкачи на 2-о място в класирането с 14 точки, на 1 от лидера Пушкаш Академия. Дебрецен е 9-и от 12 отбора с 9 точки.

#Пламен Андреев #ФК Дебрецен

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