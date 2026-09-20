Засилени проверки в училищата: БАБХ проверява качеството на храната в стола

Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Екип на БНТ проследи проверката в ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив.

Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява.

Алекси Ахмед, служител в БАБХ: „Дали са изпълнени изискванията по отношение на технологично оборудване, сграден фонд, правилно етикетиране на храните, съблюдаване и спазване на Наредба № 2 от 2021 г. за специфичните изисквания към детското хранене в детските градини и училищата.“

При инспекциите се проследява целият път на храната – от доставката на продуктите до готовото ястие.

Мариела Стоименова, служител в БАБХ: „Изправност на хладилните съоръжения, записи, произход на храните, дали са от регламентирани доставчици, регламентирани производители.“

Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците.

Анета Григорова, служител в БАБХ: „Абсолютно е недопустимо да се използват подсладители в храните, които се предлагат, както и оцветители. Соковете да са сто процента натурални, нектари. Това са храни, които са разрешени да присъстват.“

Столът в пловдивското училище „Райна Княгиня“ се стопанисва от външен оператор, избран чрез публична процедура. За него спазването на тези правила означава и по-висока себестойност.

Георги Цанков, оператор на училищен стол: „Всеки един продукт, който е със занижено съдържание на сол, неговият срок на годност е доста по-къс. Съответно това го прави доста по-скъп като продукт, сравнен с други аналози на пазара.“

От училището казват, че следят и за обратната връзка от децата и родителите.

Мария Гайдарова, директор на ОУ „Райна Княгиня“: „Менюто се публикува онлайн. Имаме концепция, споделена за здравословно хранене. Родителите са запознати предварително на родителска среща.“

Проверките на БАБХ ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания – инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината.