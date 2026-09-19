На родова среща се събраха потомци на Капитан Петко Войвода в Хасково. В града, приютил бежанци от Доган-хисар, родното място на войводата и Беломорска Тракия, дойдоха наследници на Каракирковия род от цялата страна. Те се събраха пред паметника на славния войвода.

На родова среща се събраха потомци на Капитан Петко Войвода в Хасково. В града, приютил бежанци от Доганхисар, родното място на войводата и Беломорска Тракия, дойдоха наследници на Каракирковия род от цялата страна. Те се събраха пред паметника на славния войвода.

Организатор на срещата е Светлана Костова, която е правнучка на брата на войводата - Митро Каракирков.

Светлана Костова: "Когато разбраха, че правя такава среща, те я прегърнаха много сърдечно, много ми помогнаха и социалните медии, сега вече комуникационни канали има много, лесни, но и самите хора, самите Карарирковци са много сърдечни, с огромно желание да дойдат."

В Хасково дойдоха родственици, които никога не са се виждали.

Грозданка Методиева: "Аз съм наследник на един от братята на Петко Войвода. Трябва да помним живота му, борбата му и да сме достойни наследници на този велик наистина човек."

Пенка Генева: "От детски години сме закърмени с любов към капитан Петко Войвода, към неговия живот, към неговите подвизи - от майка ни, майка ми е племенница на Капитан Петко войвода."

Пенка Генева чувала от майка си, че войводата обичал по празници да се връща в Доганхисар, за да види близките си.

Пенка Генева: "Отива при бебето и пита какво е – тя се казва баба Стоя – момичка е, на майката ти Груда е кръстено. Вади той една пара, сребърната пара на Петко, така е известна в нашия род, и я слага да главичката на детето. Тази пара се предаваше от поколение на поколение."

Още приживе Капитан Петко е наричан Спасителят на Хасково, защото през 1879 година спасява града и околностите от башибозука.

Д-р Красимира Узунова: "Левски стига до Хасково и не продължава нататък, но Капитан Петко работи от Родопите на юг до Беломорието и това е неговата голяма заслуга, защото там има голям брой българи."

Именно за това Капитан Петко е наричан още Защитник на Тракия.