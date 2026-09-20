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Пожарът на регионалното депо за отпадъци край Плевен е овладян

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:42 мин.
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Пожарът на регионалното депо за отпадъци край Плевен е овладян
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Пожарът на регионалното депо за отпадъци край Плевен, възникнал на 18 септември, е овладян. Няма задимяване, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

На място продължават действията по окончателното обезопасяване на терена. В момента се извършва запръстяване.

От Община Плевен продължават да следят ситуацията и да поддържат контакт с компетентните институции, информираха още от общинския пресцентър.

През вчерашния ден за овладяване на пожара работиха три екипа на плевенската пожарна и доброволното формирование на Община Плевен. Сметопочистващите фирми бяха изпратили цистерни с вода.

#регионално депо #овладян пожар #Плевен #отпадъци #пожар

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