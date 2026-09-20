БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Автогол донесе първия успех на Локомотив София от началото на сезона

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Столичани спечелиха гостуването си на Спартак Варна.

Спартак Варна Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив София победи Спартак Варна с минималното 1:0 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Столичани стигнаха до успеха с автогол на Ангел Грънчов.

През първото полувреме на стадион "Спартак" във Варна възпитаниците на Ясен Петров бяха по-активни в преден план, но не успяха да материализират домакинския си натиск. Варненци отправиха два точни изстрела, но Мартин Величков се справи с тях.

След почивката "железничарите" започнаха да организират по-опасни атаки и заслужено поведоха в резултата в 58-ата минута. Ангел Грънчов си отбеляза автогол, в опит да изчисти прострелно центриране във вратарското поле на Антонио Ейро.

През втората част домакините отправиха нови два точни удара, но Мартин Величков отново бе на ниво, за да се поздрави със суха мрежа.

Локомотив София се изкачи до 11-ото място в класирането с актив от 7 точки. Спартак Варна остава на 8-ата позиция в подреждането с 10 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Автогол донесе първия успех на Локомотив София от началото на сезона
#Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
1
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
2
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
5
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
6
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
5
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Футбол

Първа лига: Локомотив Пловдив - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) 1:1
Първа лига: Локомотив Пловдив - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) 1:1
Александър Исак донесе победа на Ливърпул Александър Исак донесе победа на Ливърпул
Чете се за: 01:07 мин.
Манчестър Сити надви Съндърланд в голова буря на "Етихад" Манчестър Сити надви Съндърланд в голова буря на "Етихад"
Чете се за: 03:00 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
Фиорентина и Наполи не се победиха след зрелищно равенство във Флоренция Фиорентина и Наполи не се победиха след зрелищно равенство във Флоренция
Чете се за: 02:52 мин.
Бетвам е шампионът в Националната лига по плажен футбол Бетвам е шампионът в Националната лига по плажен футбол
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в пенсионна възраст Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в пенсионна възраст
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Последен ден на избори в Русия: Опозицията на Путин призова за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ