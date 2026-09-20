Автогол донесе първия успех на Локомотив София от началото на сезона

Локомотив София победи Спартак Варна с минималното 1:0 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Столичани стигнаха до успеха с автогол на Ангел Грънчов.

През първото полувреме на стадион "Спартак" във Варна възпитаниците на Ясен Петров бяха по-активни в преден план, но не успяха да материализират домакинския си натиск. Варненци отправиха два точни изстрела, но Мартин Величков се справи с тях.

След почивката "железничарите" започнаха да организират по-опасни атаки и заслужено поведоха в резултата в 58-ата минута. Ангел Грънчов си отбеляза автогол, в опит да изчисти прострелно центриране във вратарското поле на Антонио Ейро.

През втората част домакините отправиха нови два точни удара, но Мартин Величков отново бе на ниво, за да се поздрави със суха мрежа.

Локомотив София се изкачи до 11-ото място в класирането с актив от 7 точки. Спартак Варна остава на 8-ата позиция в подреждането с 10 пункта.