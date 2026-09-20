ЦСКА пропусна да оглави класирането в Първа лига след равенство с Локомотив Пловдив

Двубоят между Локомотив Пловдив и ЦСКА от 10-ия кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. "Червените" пропуснаха възможността да оглавят класирането и остават на точка от лидера Левски.

Домакините откриха резултата на стадион "Христо Бонев" в Пловдив с единствения си точен изстрел за първото полувреме. Парвиз Умарбаев се разписа с изстрел от движение извън наказателното поле.

Гостите възобновиха равенството осем минути по-късно. Йоанис Питас засече с глава центриране в наказателното поле на Пастор.

До края на частта столичани можеха да стигнат до обрат, но Боян Милосавлевич изби в ъглов удар шут на Стефано Сенси.

След почивката възпитаниците на Душан Косич бяха по-близо до нов гол. В 58-ата минута Адриан Кова остана непокрит в пеналтерията, но стреля с външен фалц в напречната греда.

Единственият точен удар след паузата бе дело на "смърфовете", но Фьодор Лапоухов се справи с него, за да заслужи точка на тима си.

ЦСКА остава на второто място в класирането с актив от 24 точки. Локомотив Пловдив заема 12-ата позиция в подреждането със 7 пункта.