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ЦСКА пропусна да оглави класирането в Първа лига след равенство с Локомотив Пловдив

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:27 мин.
Български футбол
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"Смърфовете" записаха първо равенство за сезона.

Локомотив Пловдив ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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Двубоят между Локомотив Пловдив и ЦСКА от 10-ия кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. "Червените" пропуснаха възможността да оглавят класирането и остават на точка от лидера Левски.

Домакините откриха резултата на стадион "Христо Бонев" в Пловдив с единствения си точен изстрел за първото полувреме. Парвиз Умарбаев се разписа с изстрел от движение извън наказателното поле.

Гостите възобновиха равенството осем минути по-късно. Йоанис Питас засече с глава центриране в наказателното поле на Пастор.

До края на частта столичани можеха да стигнат до обрат, но Боян Милосавлевич изби в ъглов удар шут на Стефано Сенси.

След почивката възпитаниците на Душан Косич бяха по-близо до нов гол. В 58-ата минута Адриан Кова остана непокрит в пеналтерията, но стреля с външен фалц в напречната греда.

Единственият точен удар след паузата бе дело на "смърфовете", но Фьодор Лапоухов се справи с него, за да заслужи точка на тима си.

ЦСКА остава на второто място в класирането с актив от 24 точки. Локомотив Пловдив заема 12-ата позиция в подреждането със 7 пункта.

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