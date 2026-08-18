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Безос увеличи дела си в Ливърпул, получи и шанс за мажоритарния пакет

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Спорт
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Основателят на Amazonе придобил 38% от акциите на клуба.

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Консорциумът, в който участва основателят на Amazon Джеф Безос, е придобил 38% от акциите на Ливърпул, съобщи Sky Sports.

Първоначалната информация беше, че компанията „1892 Холдингс“ е придобила миноритарен пакет от между 30 и 33%, но според последните данни делът е значително по-голям.

Консорциумът е бил представляван в преговорите от Амит Батия – зет на индийския милиардер Лакшми Митал и бивш акционер във втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс.

Още по-интересното е, че „1892 Холдингс“ има опция да придобие мажоритарния пакет акции на Ливърпул. Тя може да бъде активирана в рамките на следващите 12 месеца, като настоящите собственици от „Фенуей Спортс Груп“ са определили цена от около 8 милиарда долара за целия клуб.

Това обаче не означава, че сделката непременно ще се случи. Според източници на Sky Sports и CNBC „Фенуей“ може да запази контрола върху Ливърпул, ако консорциумът не се възползва от опцията в посочения срок.

#ПФК Ливърпул #джеф безос

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