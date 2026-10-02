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Контузия извади Феран Торес от състава на Испания за мачовете в Лигата на нациите

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Нападателят на ПСЖ напусна лагера заради проблем в левия глезен, а Луис де ла Фуенте повика Карлос Еспи на негово място

Снимка: БГНЕС
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Феран Торес напусна лагера на националния отбор на Испания и няма да бъде на разположение за предстоящите срещи в Лигата на нациите. Причината е продължаващ дискомфорт в левия глезен, съобщиха от Кралската испанска футболна федерация.

26-годишният нападател на ПСЖ първоначално е успявал да тренира и играе въпреки проблема. Симптомите обаче не са отшумели и след консултация между медицинските екипи на националния отбор и парижкия клуб е било взето решение футболистът да се завърне в ПСЖ и да се съсредоточи върху възстановяването си.

Състоянието на Торес е било следено още от началото на лагера, като лекарите на испанския национален отбор са поддържали постоянна връзка с медицинския щаб на клуба му.

Селекционерът на световните шампиони Луис де ла Фуенте вече реагира на отсъствието на нападателя. Той повика Карлос Еспи от младежкия национален отбор на Испания до 21 години, който ще заеме мястото на Торес в състава.

Испания приема Чехия на 3 октомври, а три дни по-късно предстои гостуване на Хърватия в следващия двубой от Лигата на нациите.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Испания по футбол #Феран Торес

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