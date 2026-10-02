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Исак Йоханесон: Не познаваме добре България, но трябва да бъдем много внимателни

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Спорт
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Халфът на Исландия предупреди, че "лъвовете“ ще търсят реакция след слабите резултати, и призова младите в състава да се учат от Гилфи Сигурдсон и Арон Гунарсон

исак йоханесон познаваме добре българия бъдем внимателни
Снимка: БГНЕС
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Полузащитникът на Исландия Исак Бергман Йоханесон очаква труден двубой срещу България в Лигата на нациите. 23-годишният футболист на Кьолн призна, че исландците не познават в детайли българския тим, но предупреди, че съперникът ще бъде пределно мотивиран да реагира след незадоволителните си резултати до момента.

Исландия приема България в събота от 19:00 часа българско време в третия мач за двата отбора в група С/4 на Лигата на нациите. Домакините влизат в срещата в добро настроение след категоричния успех с 3:0 като гост на Люксембург.

"Не познаваме особено добре българите, но няма да е лесно. След резултатите, които записаха, вероятно във всяка една следваща среща ще искат да компенсират изпуснатите точки. Трябва да сме много внимателни“, заяви Йоханесон на пресконференцията преди двубоя.

Халфът обърна специално внимание и на ролята на двама от най-опитните футболисти в националния отбор на Исландия – Гилфи Сигурдсон и Арон Ейнар Гунарсон. И двамата са на по 37 години, но според Йоханесон продължават да бъдат пример за по-младите си съотборници със своята отдаденост и поведение на терена.

"Трябва да се поучим от Арон и Гилфи. Те бяха безкомпромисни на терена. Не можем просто да бъдем отбор, който играе добре, но няма твърдостта да печели мачове“, категоричен беше полузащитникът.

Йоханесон призна, че Исландия не е показала най-добрия си футбол с топката при победата над Люксембург, но подчерта значението на крайния резултат и запазената суха мрежа.

Самият той също усеща влиянието на опитните фигури в отбора и специално посочи присъствието на Сигурдсон като допълнителен източник на мотивация.

"Може би помага, че Гилфи е до теб, който е на 37 години, но все още прави всичко за националния отбор. Можеш да усетиш енергията му до себе си и може би това ми помогна много в този мач“, допълни Йоханесон.

Двубоят с Исландия ще бъде първият за България под ръководството на временния национален селекционер Атанас Рибарски. "Лъвовете“ пристигнаха в Кефлавик в петък, а официалната им тренировка е предвидена на стадион "Лаугардалсвьолур“, където в събота ще се проведе срещата.

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#Исак Йоханесон #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Исландия по футбол #Национален отбор на България по футбол

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