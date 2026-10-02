Рио Фърдинанд защити Кристиано Роналдо

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Рио Фърдинанд се изказа за ситуацията около Кристиано Роналдо след напускането му на състава на Португалия. Фърдинанд защити бившия си съотборник в Юнайтед.

Вчера, в навечерието на мача от Лигата на нациите 4:2 срещу Дания в Копенхаген, Роналдо напусна тима на "селесао", заради конфликт с треньора Жорже Жезус.

Фердинанд публикува откъс от своя подкаст, в който разсъждава върху кариерата на Роналдо.

"Къде беше Португалия преди Кристиано Роналдо? Какво изобщо бяха постигнали? Дали изобщо се класираха за големи турнири? Дразни ме, че много хора го съдят по последните три или четири години. Той все още показва фантастични цифри за футболист на неговата възраст. Без значение в коя лига играе, тези цифри са все още изключителни. Много хора трябва да си помислят поне за момент. Спомнете си времето му в Ювентус, вижте какво постигна там. Времето му в Реал Мадрид, но периодите му в Манчестър Юнайтед. Сякаш е имал три кариери в една. Три кариери от световна класа. Моля да проявите уважение към Роналдо", каза Фърдинанд.

Двамата с Роналдо играха заедно на "Олд Трафорд" между 2003 и 2009 година.