Арнар Гунлаугсон: Исландия се превърна в истинска футболна нация

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон призна, че напрежението върху отбора е сериозно преди домакинството на България в Лигата на нациите, но подчерта, че няма намерение да променя вижданията си за развитието на тима. Двата отбора се срещат в Рейкявик в събота, 3 октомври, от 19:00 часа българско време.

Настроението в лагера на исландците се е подобрило значително след убедителната победа с 3:0 като гост на Люксембург. Северняците започнаха участието си в група С/4 с равенство 1:1 срещу Естония, което предизвика критики към представянето им.

"Сега е по-лесно да се работи, отколкото след мача срещу Естония и това идва с постигането на добри резултати и страхотно представяне като игра. Беше добра победа в Люксембург, но сега мачът е зад гърба ни и трябва да сме готови утре. Ще бъде труден мач срещу ранено животно, ранените животни са опасни“, заяви Гунлаугсон.

България пристига в Рейкявик след равенство 0:0 с Естония и поражение с 1:2 от Люксембург, но исландският селекционер не очаква лесен двубой.

Гунлаугсон коментира и критиките след първите две срещи на своя отбор. Според него разликата в представянето срещу Естония и Люксембург не е била толкова сериозна, колкото се представя.

"Мисля, че и в двата мача тичахме еднакво, вероятно с разлика от един-два процента. Мачът срещу Естония също не беше толкова лош, колкото много други.“

Наставникът остана особено доволен от начина, по който футболистите му са прочели двубоя в Люксембург, като определи представянето им като зряло.

Предстоящата среща с България е трета за Исландия в рамките на кратък период, което ще принуди Гунлаугсон да направи промени в състава. Той обаче подчерта, че има доверие на всички повикани футболисти и не изпитва притеснения относно възможностите за ротации.

Добри новини има около състоянието на Стефан Тейтур Тордарсон. Полузащитникът на Хановер 96 може да бъде на разположение срещу България, след като травмата му се е оказала по-лека от първоначалните опасения.

Кристал Мани Ингасон от Бран обаче отпада от състава, тъй като не е успял да се възстанови. На негово място е повикан Даниел Тристан Гудьонсен от младежкия национален отбор. Нападателят ще остане при мъжете само за двубоя с България, след което ще се завърне в селекцията до 21 години за срещата с Фарьорските острови.

Очакванията към Исландия в групата са високи, като всичко различно от първото място би предизвикало сериозни критики в страната. Гунлаугсон призна, че натискът е неизменна част от работата му, но е категоричен, че няма да позволи той да промени посоката, която е избрал.