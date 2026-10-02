Фабиан Хюрцелер стана мениджър на септември във Висшата лига

Фабиан Хюрцелер е обявен за мениджър на месеца във Висшата лига за септември, съобщи пресслужбата на организацията. Причините са резултатите на Брайтън във Висшата лига под негово ръководство през миналия месец.

През септември Брайтън победи Арсенал (3:0) и Ковънтри Сити (5:0), а също така завърши наравно 1:1 с Лийдс.

Освен 33-годишния германски мениджър, Андони Ираола от Ливърпул и Енцо Мареска от Манчестър Сити също бяха номинирани за наградата.

Полузащитникът на Брайтън Паскал Грос получи приза за играч номер 1 за септември.

Брайтън в момента е трети в английската класация на елита с 10 точки. Манчестър Сити води в класирането с 15 пункта.