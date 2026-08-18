Ювентус привлече вратаря Гулиелмо Викарио под наем до края на сезона

Гулиелмо Викарио се присъедини към Ювентус, съобщиха от италианския клуб.

"Бианконерите" взимат вратаря на Тотнъм с безплатен наем за един сезон и ще имат опция за закупуването му след 12 месеца на стойност 8 милиона евро. В сделката с 29-годишния Викарио има и допълнителни бонуси на стойност 2 милиона евро.

През миналия сезон Гулиелмо Викарио изигра 31 мача в английската Висша лига с екипа на Тотнъм, който беше застрашен от изпадане.

Стражът има 5 изиграни двубоя с екипа на италианския национален отбор. В кариерата си е носил екипа Емполи, Каляри, Венеция и Удинезе.