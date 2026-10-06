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УЕФА продължава да следи ситуацията около Манчестър Сити

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Спорт
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За момента от европейската централа ще изчакат приключването на дисциплинарното производство на Висшата лига и ще вземат решение за евентуални мерки.

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Снимка: AP Photo
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УЕФА продължава да следи развитието на случая с Манчестър Сити, съобщава Скай Спортс във вторник.

В края на септември беше съобщено, че английският клуб е признат за виновен по почти всички обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига с изключение на едно.

През февруари 2023 година Висшата лига обвини Сити в 115 различни нарушения на финансовите правила между 2009 и 2018 година. По-късно Таймс съобщи, че числото не е 115, а 130. Когато от Висшата лига за първи път обявиха обвиненията, имаше объркване относно някои правила.

По-късно от Лигата заявиха, че клубът е признат за виновен по всички обвинения. Последва обжалване от страна на Манчестър Сити.

За момента от УЕФА ще изчакат приключването на дисциплинарното производство на Висшата лига, след което ще вземат решение за евентуални мерки от своя страна.

#Европейска футболна централа (УЕФА) #ФК Манчестър Сити #висша лига

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