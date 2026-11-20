Септември и Локомотив (Пловдив) не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в първия мач от 15-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Васил Левски“. Домакините бяха близо до попадение след удар на Ерар Францети, който срещна десния страничен стълб, докато гол на Жуниор Бурлан за пловдивчани не бе зачетен заради засада.

Първото полувреме премина равностойно, като двата отбора трудно стигаха до опасности пред противниковите врати. В средата на частта Ивайло Иванов изпълни пряк свободен удар, прехвърли стената, но насочи топката право в ръцете на вратаря Владимир Иванов. Малко след това Жулиен Лами стреля с глава, но не намери очертанията на вратата на Септември.

В 51-вата минута Локомотив бе на косъм от куриозен автогол. При центриране Тодор Павлов опита да изчисти топката с глава, но я насочи опасно под гредата. Адриан Кова се намеси и успя да предотврати попадението. Ситуацията бе прегледана и за евентуално преминаване на топката зад голлинията, но съдиите прецениха, че гол няма, и отсъдиха корнер за домакините.

Пет минути по-късно Жулиен Лами отново потърси път към вратата на Септември с техничен удар, но топката премина покрай целта.

В 73-тата минута Жуниор Бурлан бе изведен зад отбраната на домакините и успя да преодолее вратаря, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Най-чистата възможност за Септември дойде в 79-ата минута. Защитата на Локомотив не успя да изчисти добре топката и тя попадна в Ерар Францети, който стреля от границата на наказателното поле. Ударът му обаче срещна десния страничен стълб.

В заключителните секунди домакините останаха с човек по-малко. Резервата Никола Илиев получи директен червен картон за удар с бутоните в коляното на Парвиз Умарбаев. Футболистът на Локомотив не успя да продължи срещата и бе заменен принудително от Аксел Велев.

След равенството Локомотив (Пловдив) се изкачи временно на десетото място с 13 точки. Септември остава две позиции по-назад с 12 пункта.