Треньорът на Септември Младен Кашчелан не загуби втори пореден мач начело на тима, което прие като нещо позитивно след равенството с Локомотив (Пловдив) в София.

„Разбира се, опитваме се да видим позитивното. Не допуснахме попадение, което бе най-важното днес. Може би трябва да бъдем по-агресивни. Имахме няколко футболисти, които не бяха напълно готови, но дадоха всичко от себе си и се гордея с тях“, каза той.

„Всеки може да види, че ние сме по-организирани, знаем какво да правим във всеки един момент, при преход. Не вкарваме, но стоим добре. За мен и за момчетата - ние не променяме нищо заради съперника. Ще се опитаме да видим нашите възможности срещу фаворитите Левски и ЦСКА. Първо трябва да се възстановим и да се подготвим“, добави Кашчелан.