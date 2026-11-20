Легендарният футболист на Сливен е настанен в болница „Сърце и мозък“ в Бургас, след като е бил преместен от лечебно заведение в родния си град.
Българският футболен съюз призовава футболната общественост и всички съпричастни граждани да окажат подкрепа на една от емблематичните фигури на българския футбол - Николай Арабов, който се намира в тежко здравословно състояние и се нуждае от кръвопреливане.
Легендарният футболист на Сливен е настанен в болница „Сърце и мозък“ в Бургас, след като е бил преместен от лечебно заведение в родния си град.
По инициатива на Областния съвет на БФС - Сливен и с подкрепата на кмета на Община Сливен е отправен апел за кръводаряване в помощ на именития футболист.
Николай Арабов е сред най-уважаваните имена в историята на сливенския футбол, оставил трайна следа със своята отдаденост и принос към българския спорт.
Българският футболен съюз се присъединява към призива за помощ и апелира към всички футболни клубове, състезатели, треньори, деятели и привърженици да проявят съпричастност.
Информация за кръводаряване:
Име: Николай Асенов Арабов
Лечебно заведение: Болница „Сърце и мозък“, гр. Бургас
БФС изразява своята подкрепа към Николай Арабов и неговото семейство и му пожелава скорошно възстановяване.