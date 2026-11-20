Септември София и Локомотив Пловдив дават началото на 15-ия кръг в Първа лига. Двубоят е днес, 20 ноември, от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“ в столицата.

Двата състава подновяват участието си в първенството след паузата за националните отбори, като ще се опитат да затвърдят положителните резултати, постигнати в последните си срещи.

Локомотив Пловдив пристига в София с повишено самочувствие след победата с обрат при гостуването на Ботев Враца. "Черно-белите“ ще се стремят да пренесат доброто си представяне и в предстоящия сблъсък, за да запишат нов успех далеч от дома.

Септември също влиза в срещата след победа. В предишния кръг възпитаниците на Младен Кашчелан се наложиха над Локомотив София и сега ще търсят възможност да продължат положителната тенденция.

Статистиката показва, че двата отбора изпитват известни затруднения в нападение. Локомотив Пловдив е отбелязал осем попадения от началото на сезона, докато Септември има 12 гола. Столичани обаче срещат проблеми в защита, от които гостите ще се опитат да се възползват.

Последните директни двубои дават предимство на пловдивчани. Локомотив спечели двете най-скорошни срещи между съперниците - с 2:1 през юли и с 1:0 през март тази година. Предишният им сблъсък в София завърши при равенство 2:2.

Петъчният двубой поставя началото на кръг, в който предстоят още няколко интересни срещи. В събота Славия приема Арда, а Спартак Варна и Черно море ще се изправят един срещу друг във варненското дерби.

Неделната програма включва двубоите Ботев Враца – ЦСКА 1948, Левски – Локомотив София и Ботев Пловдив – ЦСКА.

Кръгът ще завърши в понеделник, 23 ноември, когато Лудогорец приема Дунав от 18:00 часа.