Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще изнесе майсторски клас пред студенти и докторанти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), посветен на икономическото развитие на футбола и възможностите за професионална реализация в спортната индустрия.

Събитието ще се проведе на 3 декември от 10:00 часа в зала "Тържествена“ на университета под надслов „Футболът 2030: икономика на следващо ниво“.

Инициативата, организирана от Българския футболен съюз, има за цел да представи футбола не само като спорт, но и като икономическа индустрия, която предлага възможности за развитие в сферата на управлението, бизнеса и спортната администрация.

В майсторския клас ще участва и представител на ЦСКА, чието име предстои да бъде обявено.

Основен акцент в срещата ще бъдат процесите, които стоят зад функционирането на футболните организации, както и перспективите за развитие на сектора през следващите години.

Освен теоретичната част участниците ще имат възможност да приложат знанията си на практика чрез решаването на специално подготвен казус, свързан с икономическите аспекти на футбола.

Авторът на най-доброто решение ще получи възможност за едномесечен стаж в централата на Българския футболен съюз в Бояна, където ще може да се запознае отблизо с работата на футболната администрация.